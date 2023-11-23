الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يستعد لتدشين غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

المهندس اسماعيل علي،
المهندس اسماعيل علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج

 

 

يجري على قدم وساق الإنتهاء من الاعدادات الخاصة لتجهيز غرفة عمليات الاتحاد العام للمصريين في الخارج من مقر المركز الرئيس بالقاهرة  لمتابعة تصويت المصريين في الخارج .

 

 يشارك في غرفة العمليات والمتابعة فريق عمل من السادة اعضاء مجلس الإدارة و مجلسي النواب والشيوخ ورموز من رجال الصحافة والإعلام .

 

يحرص الاتحاد العام على متابعة العملية الانتخابية من خلال أعضاءه وفروعه المنتشرة في أنحاء العالم وقد عقد الاتحاد العام للمصريين عدة اجتماعات عبر منصة زوم، حول حشد المصريين في الخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، كما عقد اجتماعات أخرى مع فروعه في كافة انحاء العالم للوصول إلى تحقيق أكبر مشاركة ممكنة .

 

هذا وقد استعدت مجموعات من المصريين في كل انحاء العالم للعملية الانتخابية بكافة أوجه الدعاية والدعم والإمكانات اللازمه وسيكون اول يوم لموعد الانتخابات عطله رسمية لكافة العاملين في الخارج في المنطقة العربيه وثاني يوم يعتبر اجازة عند البعض الاخر ،واليوم الثالث ايضا اجازة في المنطقة الأوربية وامريكا وينتظر الكثير من المواطنين في مصر بشائر النتائج الوارده من دوائر الخارج .

وقال المهندس اسماعيل احمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج أن العرس الديموقراطي لا بد من اكتمال الحياة الديمقراطية والانجازات والمشروعات الكبرى لاسيما وأن التحديات التي تشهدها المنطقة تحديات جسيمة تحتاج إلى قائد لديه الخبره المناسبة في قيادة الدوله المصرية المحورية الرائده بين اشقائها العرب والكتلة الأفريقية. 
 
وأضاف أحمد أن الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج يوم ٣،٢،١ ديسمبر ٢٠٢٣ أيام الجمعه والسبت والأحد وأن الوطن في حاجه لأبنائه في الخارج وأن جموع المصريين تنتظر من أخوانه في الخارج الكثير وهي دعوه ارجو الوفاء بها للمشاركة للتعبير عن ارتباط ابناء الخارج بالوطن الأم .

 

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