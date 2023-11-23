جامعة سوهاج تنظم سلسلة ندوات توعوية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

تنظم جامعة سوهاج، سلسلة ندوات توعوية في إطار البرنامج الرئاسي “مودة” و هو مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي يتم تنفيذها في عدد من كليات الجامعة بمقري الجامعة.

وثمن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ماتبذله وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج، من مجهودات مضنية، الي جانب التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة في الكثير من البرامج التوعوية، موضحاً ان المشروع يهدف الي تأهيل الشباب المقبل على الزواج وصقل معلوماته ومهاراته في كل ما يخص بناء كيان أسرى مستقر ومتماسك، قائم على مبادئ المودة والرحمة، وذلك من خلال التوعية والتدريب المباشر.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم تنفيذ هذه الندوات التوعوية في عدداً من كليات الجامعة، ويحاضر بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، وذلك تنفيذاً لرؤية الدولة فى التصدى لظاهرة التفكك الأسري، ومواجهة التحديات التى تواجه المجتمع للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية والحد من حالات الطلاق .

وقالت الدكتورة سحر هاشم منسق مشروع مودة، انه تم تنفيذ أولي الندوات بكلية الآداب والتجارة بالمقر الجديد للجامعة، و حاضر بها الدكتور طارق زكي موسي أستاذ علم النفس المساعد بالكلية، حيث تناولت الدولة عدداً من الموضوعات ومنها كيفية اختيار شريك الحياة المناسب، وطرق معالجة ظاهرة الطلاق، توعية الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة، دعم الإرشاد الأسرى.وكيفية التنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء.

وجدير بالذكرالندوات الاخري سيتم تنفيذها بكليتي الصيدلية والهندسة يوم 27 من نوفمبر الجاري، وبكلية التربية النوعية يوم 28 من تفس الشهر.