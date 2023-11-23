الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بتكلفة أقل.. طريقة عمل كاسات الأوريو بالكريمة والقشطة

كاسات الأوريو
كاسات الأوريو

كاسات الأوريو بالكريمة والقشطة من الحلويات الشهية التي يمكنك تحضيرها للضيافة، فتتميز بطبقات القشطة مع الأوريو اللذيذة ولا تحتاج تكلفة عاليه مثل الجهازة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

 

كاسات الأوريو

طريقة عمل كاسات الأوريو بالكريمة والقشطة

المقادير

- بسكويت أوريو : ربع كوب (مطحون)

- بسكويت أوريو : عبوة (عبوة كبيرة الحجم)

- القشطة : علبة

- كريمة : مغلف (بودرة)

- حليب : نصف كوب (سائل)

 

طريقة التحضير

ضعي حبات الأوريو في كاسات الحلى.

اخفقي الكريمة البودرة مع الحليب جيداً حتى يتماسك المزيج.

أضيفي القشطة والأوريو المطحون واخلطي المكونات وصبي المزيج في الكاسات فوق حبات الأوريو في الكاسات. 

زيني بحبة بسكويت أوريو، وأدخلي الكاسات للثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم.

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