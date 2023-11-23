بيطري بالشرقية تنظم قافلة توعوية وقائية مجانية بالفوارس

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية قامت بالاشتراك مع جامعة الزقازيق فى تنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بمنطقة الفوارس بأبو كبير، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي، ورؤساء أقسام الرعاية والعلاج والإرشاد، ومدير وأطباء الوحدة بإدارة أبوكبير البيطرية، وكبار المربين بالقرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى و تم من خلالها تقديم كل الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة قامت برش ١٢٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٢٦٤ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية، لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار، جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض انفلونزا الطيور.