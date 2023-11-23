تنفيذ أنشطة تدريبية لذوي القدرات بمركز شباب ناصر بالزقازيق

قال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت إدارة قادرون باختلاف بالمديرية بتنفيذ أنشطة وتدريبات مركز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم من أصحاب الاعاقات العقلية والحركية والمكفوفين والصم وضعاف السمع بمركز شباب ناصر بالزقازيق، وذلك بهدف تنمية مهارات ذوي القدرات والهمم ودعمهم بمختلف الأنشطة الرياضية والفنية والفن تعبيري والمشغولات اليدوية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه خلال الفعاليات تم تنفيذ عددًا كبيرًا من الأنشطة لذوي القدرات والهمم في حضور أسرهم وذلك بهدف دمجهم في المجتمع، وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة، واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها.

ولفت إلى أن التدريبات يتم تنفيذها يوم الإثنين الساعة الرابعة عصراً ويوم الجمعة الساعة العاشرة صباحا من كل أسبوع بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق.