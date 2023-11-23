الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري: أهمية تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في ظل الشح المائي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

على هامش فعاليات المؤتمر العربى الخامس للمياه والمنعقد بالمملكة العربية السعودية، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،  بالدكتور عبدالعزيز الشيباني وكيل المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، والمهندس خالد القريشي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، وعدد من ممثلي المؤسسة العامة للرى وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة منظم المياه في المملكة العربية السعودية لمناقشة أوجه التعاون بين مصر والسعودية في مجال المياه.

وأشار الدكتور سويلم لأهمية تعزيز التعاون الفني بين مسئولي المياه في مصر والسعودية خاصة في ظل الشح المائي الذي يواجه البلدين ، وهو ما يتطلب الإعتماد على العلم والتكنولوجيا الحديثة في مجال المياه لتعزيز قدرة الدول في التعامل مع هذه التحديات.

وأكد  على أهمية التعاون البحثى بين المركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى والجهات والمراكز البحثية السعودية في مجالات رفع كفاءة إستخدام المياه وتحلية المياه المالحة ومعالجة المياه والحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.

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