حملات يومية لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات، ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة من الشوارع والطرق العامة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية لشوارع المدينة لشن حملة، لإزالة اللافتات المخالفة بشوارع المدينة، حفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري أمام المواطنين.

وقد شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة، وإزالة غير المرخص منها، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

ولفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، حملة لرفع الاشغالات بالمداخل الرئيسية بالطريق العام بالمدينة، لتيسير الحركة أمام المارة.