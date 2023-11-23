إحالة أوراق العامل المتهم بقتل زميله في المرج إلى المفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بإحالة أوراق العامل المتهم بقتل زميله في منطقة المرج إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعى في إعدامه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حلمى قنديل وعضوية المستشارين عاشور فرج ومحمد سمير وامانة سر رجب شعبان ومحمد صابر.

وكانت النيابة أحالت “إسلام.ع”،عامل إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 21 يونيو الماضى بدائرة قسم شرطة المرج، قتل عمدا المجنى عليه “محمد.م” مع سبق الإصرار إذ أنه وقد جمعتهما صنعه سويا قد استحق نظيرها مالا، اختلفا الاثنان عليها بموعد استحقاقه للمتهم فما كان الأخير، إلا إنه ضجر من ذلك وامتلا صدره بغضا من المجنى عليه من وقصده اذ ايقن تواجده أسفل سكناه وهاتفه سائلا لحضوره زعما في تسوية خلافهما فأجابه المجنى عليه.

وأضاف أمر إحالة أن ما إن التقى المتهم بالمجني عليه أشهر السلاح النارى وافرغ ما به من ذخيرة بجسده حتى استقرت الطلقة في صدره وأدت إلى وفاته، بينما نص أمر الإحالة على أن المتهم أحرز سلاحا ناريا غير مششخن «فرد خرطوش» بغير ترخيص.

وقالت زوجة المجني في التحقيقات إنه حال تواجدها برفقة المجنى عليه بمقر سكنهما اتصل به المتهم هاتفيا، وطلب منه مقابلته أمام منزله وتابعته من الشرفة لعلته المرضية ليشهر المتهم سلاحه النارى قبل زوجها ويفرغ محتواه من ذخيرة بمنتصف صدره فحدثت إصابة زوجها الذي لم يقو جسده على تحملها لحين مداركتها وأودت بحياته.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية وجود إصابة بجسد المجنى عليه وهي إصابه نارية رشية حيوية حديثة حدثت من عيار نارى خرطوش وتعزى الوفاة، كما أن السلاح المضبوط هو سلاح ناري بماسورة من الداخل غير مششخنه عيار 12 مم وهو سليم وصالح للاستخدام فارغ الطلقة المرسل هو لعيار 12 مما يعمل على السلاح السابق.