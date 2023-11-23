الشرقية تختتم البرنامج التدريبي الشامل لتنمية مهارات الإداريين بديرب نجم

أُختتمت بمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس، الدورة التدريبة الشاملة لتنمية المهارات الفنية الأساسية للإداريين بإدارة ديرب نجم التعليمية، حيث تم تنفيذ البرنامج التدريبي بمقر الإدارة لمدة أسبوع.

وقال محمود هاشم، مدير الشؤون الوظيفية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن البرنامج يهدف إلى إثراء الأطقم الإدارية بالمعاهد بالنواحي الفنية للتعامل مع المواقف اليومية، مع توضيح وبيان حقوق وواجبات المعلمين في الأجازات بمختلف أوانها، موصخا أنه تم الاستشهاد بأمثلة واقعية حتى تعم الاستفادة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية بعقد ورش عمل لتدريب الإداريين بمختلف الإدارات التعليمية للمنطقة.