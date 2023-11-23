وكيل صحة الشرقية: التثقيف الصحي حجر الأساس لبناء مجتمع خالي من الأمراض

أشاد الدكتورهشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بجهود وزارة الصحة والسكان، تحت قيادة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في تدريب وتثقيف الفرق الصحية بمحافظة الشرقية، والاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء القوى البشرية والفرق الصحية، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، الدور الهام للوزارة في نشر الوعي الصحي لدي المواطنين، وأهمية التثقيف بالمخاطر الصحية والعادات السيئة، من خلال المثقفين الصحيين، والتي منها استخدام المضادات الحيوية بدون الرجوع للأطباء المختصين.

وأشار إلى أن التثقيف الصحي يعد حجر الأساس لبناء مجتمع صحي خالي من الأمراض، وأيضاً الإعلام والتربية السكانية، واللذان يعملان على بناء اتجاهات صحية سليمة لدى المواطن، ومساعدة الأفراد في حل المشاكل الصحية التي يواجهونها، بما يساهم في تحسين الصحة على مستوى الأفراد والمجتمعات.

جاء ذلك أثناء استقبال وكيل الوزارة للدكتور السيد العباسي مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال الصحي، والدكتورة علا عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتربية السكانية، والدكتورة رباب حسن مديرة إدارتي المتاحف والاتصال المباشر، والدكتور أحمد خليل، والدكتورة داليا عبد الرحمن بالإدارة العامة للإعلام والتربية السكانية بالوزارة، والدكتورة غادة عمارة مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، بمكتب وكيل الوزارة، والذي يأتي تزامناً مع ختام الدورة التدريبية للمثقفين الصحيين بمحافظة الشرقية، على دور الإعلام الصحي وتحريك المجتمع في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي نظمها الإدارة العامة للإعلام والتعليم والإتصال الصحي بوزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع إدارة الثقافة الصحية بالمديرية.

ولفت إلى أن التدريب استهدف رفع كفاءة المثقفين الصحيين ومهاراتهم على الأسلوب الأمثل، في توصيل الرسائل الصحيحة للمواطنين، وتعديل الأفكار والمعلومات المغلوطة، وتبني نمط حياة وممارسات صحية سليمة من أجل رفع المستوى الصحي بالمجتمع، وتسهم هذه الدورات التدريبية في الحفاظ علي صحة الأفراد والمجتمع من أجل صحة مستدامة ومتاحة للجميع.