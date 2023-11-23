رئيس مياه سوهاج يشدد على الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، فى جولة مسائية محطة مياه الاحايوة شرق ومحطة مياه العيساوية شرق ومحطة مياه الاحايوة المدمجة ومحطة رفع صرف صحى الخلوة ومحطة رفع صرف صحى الرى بمركز اخميم.

وشدد رئيس مياه سوهاج، على ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة هذا بالاضافة الى الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل هذا بالاضافة الى جاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى طوارى.