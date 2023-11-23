توتنهام مهدد بخصم 10 نقاط بسبب تهمة من 18 سنة

تلقي فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي صدمة كبيرة خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما بات مهدد بخصم 10 نقاط كاملة من رصيده في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب شبهة فساد تمت قبل 18 سنة من الآن.

حيث كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيُحقق في انضمام جيرمين ديفو من توتنهام إلى بورتسموث في عام 2008، بينما يواجه نادي شمال لندن "ادعاءات خطيرة بانتهاك قواعد الانتقال".

حيث أكدت بعض التقارير أن نادي توتنهام أعتمد على وكيل غير مُرخص في المفاوضات، لتسهيل انتقال اللاعب إلى بورتسموث مقابل 7.5 مليون جنيه استرليني.

وحينها قرر الاتحاد الإنجليزي عدم اتخاذ أي إجراءات ضد توتنهام، لكن الهيئة الحاكمة لكرة القدم الإنجليزية أكدت أنها "ستُلقي نظرة على القضية".

وتعد عقوبة هذه الواقعة خصم 10 نقاط من الفريق، كما حدث مع نادي لوتون تاون الذي عانى من خصم 10 نقاط خلال وقت سابق لنفس السبب.