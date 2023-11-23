شاهد.. 5 أشياء قام بها ميسي ولم يفعلها رونالدو !

شهد تاريخ كرة القدم الكثير من الثنائيات التي تنافست على مر العصور فيما بينها من أجل تحطيم الأرقام القياسية وتسجيل أرقامًا مميزة جديدة، ولكل أبرز هذه الثنائيات "ليونيل ميسي و كريستيانو رونالدو" والتي خطفت الأنظار إليها بقوة على مدار عقد كامل من الزمن ومازالت مستمرة حتى الآن.

وبعيدًا عن الإنجازات الفردية والجماعية والبطولات التي حققها الثنائي في مسيرتهم، نرصد لكم في هذا التقرير بالفيديو 5 أشياء قام بها ليونيل ميسي لم يفعلها كريستيانو رونالدو:

هاتريك في الكلاسيكو :

سجل ليونيل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في إحدى مباريات كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، ولم يتمكن رونالدو من تحقيق هذا الأمر رغم مشاركته عدد كبير من المباريات بين الريال والبارسا.

هدف من ركلة حرة في الكلاسيكو :

تمكن ميسي من تسجيل هدف من ركلة حرة رائعة في احدى مباريات كلاسيكو الأرض بين برشلونة والريال، في حين حرمت العارضة رونالدو من تكرار ما فعله ميسي بعد تصديها لركلة حرة رائعة سددها رونالدو في إحدى مواجهات الكلاسيكو.

مراوغة 5 لاعبين والحارس وتسجيل هدف :

الجميع يتذكر هدف ميسي التاريخي في شباك خيتافي والذي سجله ببداية مشواره مع برشلونة بعد مرواغة 5 لاعبين والحارس والانطلاق من منتصف الملعب وتسجيل هدف لن يمحى من ذكرة عشاق ومحبي كرة القدم.

تسجيل هدف بالصدر :

ويعد هدف ميسي "بالصدر" على إستوديانتيس في نهائي كأس العالم للأندية أحد أبرز الأهداف التي سجلها "البرغوث الأرجنتيني" في مسيرته الكروية، حيث قاد فريقه للتتويج بالبطولة في هذه الليلة.

أسيست عن طريق ركلة جزاء :

سجل الثنائي ميسي وسوراريز أحد أغرب الأهداف في تاريخ كرة القدم بعدما تقدم "البرغوث" لتسديد الكرة قبل 6 دقائق من انتهاء مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري، ليقوم بخداع الحارس وتمريرها إلى سواريز القادم من الخلف ويسجلها النجم الأوروجوياني.