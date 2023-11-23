البحيرة تفحص 21 شكوى للمواطنين للعمل على حلها

تستمر محافظة البحيرة، في عقد لقاءات للمواطنين من خلال إدارة خدمة المواطنين بكل وحدة محلية، بهدف تقليل مسافة الانتقال على المواطنين من وإلى العاصمة دمنهور، وعدم تكبدهم مشقة الانتقال البدنية والاقتصادية.

وبدورها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع، واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمواطنين ممن لديهم مطالب واحتياجات بمركز ومدينة الدلنجات، والبالغ عددهم 21 مواطنًا ومواطنة، وذلك بحضور اللواء وائل زغلول، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، والدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أحمد صبحى، مدير شركة المياه بالدلنجات، ومحمد عفيفى، ممثل الإدارة الصحية، ومحمد العدوي، مدير الإدارة التعليمية، والمهندس حامد شكر، من الصرف الصحى بالدلنجات.

حيث أكدت نائب محافظ البحيرة ضرورة التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية للوقوف على كافة احتياجات المواطنين التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية، حيث تمثلت الاحتياجات والمطالب فى تقديم مساعدة مالية، وطرف صناعى، علاج، كرسى متحرك وفرص عمل وتوصيل مرافق.

وكلفت بلبع، رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات، لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.