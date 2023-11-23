الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس عاطل سنة لحيازته بندقية خرطوش وطلقات نارية

محكمة ارشيفية
محكمة ارشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي، بحبس عاطل سنة مع الشغل، لحيازته بندقية خرطوش وطلقات نارية في بولاق الدكرور. 

كشفت التحقيقات اعتراف المتهم "ا. م" 21عاما، بأن السلاح المضبوط خاصته بقصد الدفاع عن نفسه، كما تم ضبطه وبحوزته سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش" بدون ترخيص وأحرز ذخيرة "20 طلقة" مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

وبتفتيش مسكن المتهم من خلال قوة من أفراد الشرطة قامت بالتوجه لمسكنه فأبصرت القوة المتهم خارجًا من مدخل عقار سكنه ممسكًا بيده كيس قماش يحوي على بندقية خرطوش عيار 12 مم وطلقات خرطوش من ذات العيار.

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