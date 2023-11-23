المشدد 10 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة سرقة سيدة بالإكراه

قضت محكمة جنايات بنها في القليوبية، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد محمد صيرة، وشريف محمد السباعي،ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة ربة منزل عقب خروجها من أحد البنوك بدائرة مركز شبين القناطر والاستيلاء على أموالها بالإكراه.

وتعود أحداث الواقعة في القضية رقم 1095 كلي شمال بنها، حينما قام كل من "ا. ع"، 27 كهربائي، و"م. ع"، 30 سنة نقاش، و"ا. م"، مقيمون دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بسرقة ربة منزل بالإكراه عقب خروجها من أحد البنوك بدائرة المركز.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين اعترضوا طريق المجني عليها، وقاموا بإشهار سلاحا أبيض في وجهها وإطلاق أعيرة نارية، واستولوا على كيس أسود اللون خاصتها وبه مبلغ مالي ولاذوا بالفرار بواسطة دراجة نارية كانوا يستقلونها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، كما هو موضح في التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قد أمرت بحبس المتهمين، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.