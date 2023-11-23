مؤسسة زواد بالشرقية توجه قوافل إنسانية للأخوة الفلسطينيين

فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بتقديم الدعم الإنساني، والإغاثة للأخوة الفلسطينيين؛ أطلق مجلس أمناء مؤسسة زواد للتنمية بمحافظة الشرقية؛ مبادرة إنسانية تقوم على توجيه كراتين مواد غذائية ومياه شرب، ضمن جهود القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم مئات الشاحنات المحملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين.

وقال المحاسب توفيق حماد، الأمين العام لمؤسسة زواد للتنمية بمحافظة الشرقية، أن مجلس أمناء المؤسسة برئاسة المهندس أحمد المسلمانى، قرر المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بتقديم الدعم الفوري والإنساني لدولة فلسطين الشقيقة، وذلك برعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وياسر سمير مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية.

ولفت إلى أن مبادرة المؤسسة استهدفت تقديم كراتين مياه شرب معدنية، لإغاثة الأخوة الفلسطينيين الذين حُرموا من مياه الشرب بعدما ضرب قوات الاحتلال الإسرائيلي خزانات المياه بقطاع غزة، وتعمدت تدمير شبكة المياه في أرجاء القطاع لحرمان الفلسطينيين من أبسط متطلبات الحياة ألا وهي مياه الشرب، مؤكدًا أن القافلة الأولى ضمت عدد 1680 كرتونة، وتم دخولها القطاع خلال الأيام الماضية.

وأشار المهندس أحمد المسلماني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، إلى أنه تم توجيه قافلة إغاثة ثانية للدولة الفلسطينية، ضمت كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية بعدد 1100 كرتونة مواد غذائية متنوعة، مؤكدا أنهم يأملون أن ذلك قد يساعد في تخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي وسقوط آلاف الضحايا ما بين شهيد وجريح.

وذكر محمد المسلماني، آمين الصندوق بالمؤسسة، أن عملهم الإنساني هذا؛ يأتي في إطار الدور الريادي للمؤسسة، وانطلاقًا من إيمانها الكامل بالقضية الفلسطينية، وتماشيًا مع الجهود القيادة السياسية التي تبذلها ومساعيها من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 46 يومًا.

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