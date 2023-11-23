موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة قوية مساء اليوم الخميس 23-11-2023، وذلك حين يلتقي الأهلي والاتحاد السكندري، في نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

بينما تنطلق مباراة فريقي المرتبط بين الناديين في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، اليوم الخميس، على نفس الصالة.

وتمكن الاتحاد من تحقيق الفوز في اللقاء الأول بنتيجة (75-61) على حساب الأهلي بينما فاز شباب مرتبط الأهلي على الاتحاد.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد اليوم في دوري المرتبط لكرة السلة

تقام مباراة الأهلي والاتحاد اليوم الخميس 23 نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية.

وتجرى مباراة الشباب بين الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي والاتحاد في دوري المرتبط

تنقل مباراة الأهلي والاتحاد في نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة على قناة "أون تايم سبورت 2" بتعليق كابتن وليد أبو سريع.

بينما مواجهة الشباب فسوف تنقل عبر موقع يوتيوب الخاص باتحاد كرة السلة المصري.