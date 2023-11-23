إصابة 22 شخصًا في حادث سير بالسويس

تعرض 22 شخصا للإصابة في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أتوبيس نقل العام بطريق السويس الصحراوى أمام مدخل الشروق 3 وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

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كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق السويس الصحراوى أمام مدخل الشروق 3 وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف وتبين بالفحص تصادم بين سيارة ملاكى واخرى أتوبيس نقل عام مما اسفر عن اصابة 22 شخصا وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج .

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة