وزارة العمل تنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمطروح

نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة مطروح، فعاليات للتوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بهدف زيادة توعية العاملين بحقوقهم فى العمل فى بيئة عمل أمنة مما ينعكس على زيادة معدل الاداء وزيادة الانتاج، وذلك بمشاركة العاملين فى شركات (الدلتا الجديدة بالحمام - وشركة أوراسكوم – وشركة سامكريت بالعلمين- وشركة المينا الحمرا (ويبكو) بالعلمين- وشركة خالدة للبترول وشركات الخدمات التابعة لها بمطروح.

وشهدت الفاعلية إطلاق مبادرة "هانزل وهشارك" للتوعية بأهمية المشاركة الإنتخابية، وكذلك متابعة أحوال العمالة غير المنتظمة داخل تلك الشركات، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية لتكثيف الزيارات الميدانية للمواقع التى يتم تنفيذ مشروعات كبرى بها للقيام بالمهام المنوطة بها لخدمة المجتمع والعمال.

وأكد عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح، أن تلك المبادرات والندوات التى بدأتها المديرية وتنفذها داخل الشركات العاملة بالمحافظة، تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل وتطبيق احكام القانون فيما يخص اشتراطات واساليب السلامة داخل المنشآت للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من المخاطر المختلفة، لافتًا إلى أن مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمطروح قام بالاشتراك مع مكاتب السلامة والصحة المهنية (الحمام-العلمين- مطروح) وجرى تقديم عدة محاضرات بمواقع العمل إلى جانب متابعة العمالة الغير منتظمة بها.

كما جرى إطلاق مبادرة (هانزل وهشارك ) لتشجيع وتوعية العاملين بأهمية المشاركة فى العملية الإنتخابية بأنه حق دستورى وواجب قومى ينعكس على دعم وإستقرار الدولة المصرية، وعلى هامش فاعليات المحاضرات جرى استعراض إنجازات المشروعات القومية الموجودة بمطروح على أرض الواقع مع التأكيد على العمل على فتح لجان إنتخابية داخل المشروعات الكبرى التى تضم عمالة كبيرة لتسهيل العملية الانتخابية.