القبض على متهم انتحل صفة رجل شرطة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل شكوى أحد الأشخاص على موقع " فيس بوك "بشأن قيام آخر بإنتحال صفة رجل شرطة، والإستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض وإنشاء مصنع عليها.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المشكو فى حقه بإستلام مبلغ مالى من (زوج شقيقته، مقيمان بالخارج "بينهما خلافات عائلية") لشراء شقة سكنية، إلا أنه قام بتحرير عقد الشقة بإسم شقيقته دون علم زوجها.. وبسؤال شقيق الزوج، أيد ذلك وإتهم المشكو فى حقه بالنصب على شقيقه وإنتحال صفة رجل شرطة.

و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أنكر قيامه بإرتكاب واقعة إنتحال الصفة وعلل إدعاء زوج شقيقته بذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.