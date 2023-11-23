المصري للشؤون الخارجية: لا يمكن المزايدة على الدور المصري في القضية الفلسطينية

قال الدكتور ضياء حلمي الفقي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّه منذ اليوم الأول، طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمل بجدية شديدة وبتركيز في كل دوائر اتخاذ القرار بالمجتمع الدولي بخصوص وقف الحرب في غزة، مؤكدًا أن مصر تحركت في اتجاه الإيقاف الفوري لإطلاق النار حتى يقف نزيف قتل المدنين والأطفال والنساء والعزل.

القضية الفلسطينية

وأضاف “الفقي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن الدور المصري في القضية الفلسطينية منذ عام 1948 لا يمكن المزايدة عليه، حيث تضطلع مصر بدورها حتى تحل القضية وتنهي الصراع والضغوط الكبيرة على الشعب الفلسطيني الأعزل المدني.

قمة السلام بالقاهرة

وتابع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أنّ الدولة المصرية استضافت قمة السلام التي سلطت الضوء على أن القضية الفلسطينية لن تستمر هكذا إلى أبد الدهر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب بإدخال المساعدات الكافية لقطاع غزة، كما طلب رئيس الجمهورية عقد مفاوضات لحل الدولتين حتى يعيش الشعب الفلسطيني والمستوطنون الإسرائيلي معا على حدود 4 يونيو 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة.

