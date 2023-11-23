ثقافة الفيوم تناقش "ريادة الأعمال وتحسين جودة الحياة"

نظَّم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

شهدت مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات محاضرة بعنوان: "ثقافة ريادة الأعمال وأثرها على الشباب''، وذلك ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بفرع ثقافة الفيوم خلال شهر نوفمبر الجاري.

استهلت الكاتبة ماريان سليمان عضو المجلس القومي للمرأة سابقًا، حديثها بتوضيح مفهوم ريادة الأعمال، وظهوره في مصر عام 1920 على يد طلعت حرب مع تأسيس بنك مصر، كما تناولت دور ريادة الأعمال في تحسين جودة الحياة، موضحة الفرق بين رجل الأعمال ورائد الأعمال، وصفات رائد الأعمال الناجح، ومنها التفكير الإبداعي، الإحساس بالمسئولية، المرونة في تسيير الأعمال، وامتلاك الشغف، هذا إلى جانب المهارات والقدرات الشخصية، والقدرة على استغلال الموارد والفرص المتاحة.

اختتمت المحاضرة التي أقيمت بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، بتوضيح مجالات ريادة الأعمال في مصر التي تحتاج إلى تطوير ومنها المجال التكنولوجي، الزراعي، الثقافي، والاجتماعي الخاص بتمكين المرأة والطفل.

ثقافة الفيوم تناقش ''حق التصويت'' ضمن فعاليات مبادرة ''صوتك أمانة'':

في سياق آخر نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية، للتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، إذْ عقدت مكتبة منية الحيط محاضرة بعنوان ''الحق فى التصويت'' بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية منية الحيط، أوضح فيها محمد إبراهيم متولى أن التصويت هو قيام الفرد باختيار أحد المرشحين فى الانتخابات لتمثيله، وقد حدد الدستور المصري من له حق التصويت والفئات المحرومة منه بشكل مؤقت، فكل مواطن مصرى بلغ سن 18 عامًا، ومدرج اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، له حق التصويت، يعفي من أداء هذا الواجب؛ رجال الشرطة والقوات المسلحة، طوال مدة خدمتهم، ويحرم من حق التصويت بصفة مؤقتة، كل من صدر عليه أحكام قضائية نهائية، ويسرى الحرمان من التصويت لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان ''مشاركة المرأة في الانتخابات''، بمدرسة محمد موسي الجلاب، تحدَّث فيها د.عمر صوفي عن أهمية مشاركة المرأة في العرس الانتخابي، كونها عنصرًا أساسيًّا في التطور والتقدم للدولة، وتعزيز قدرات المرأة على المشاركة في الانتخابات وذلك بعد نجاحها في التواجد في البرلمان، والمناصب القيادية، لضمان نقل صوت المرأة، ومراعاة من يمثلها ويهتم بالقضايا المتعلقة بها.