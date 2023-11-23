تنفيذ تطوير أماكن عبور المشاه والإشارات الضوئية بشارع المقريزى في مصر الجديدة

فى إطار ما تم نشره على موقع "فيس بوك" متضمناً تعليق بإلتماس إنشاء مطب صناعى أو تثبيت إشارة مرورية بشارع المقريزى بحى مصر الجديدة بالقاهرة لتمكين المارة من عبور الطريق وتفادى وقوع الحوادث المرورية.

يجدر الإشارة إلى أنه يتم تنفيذ أعمال التطوير بمعظم شوارع وميادين العاصمة وتم الإنتهاء من إعداد دراسة مرورية محدد بها أماكن عبور المشاه والإشارات الضوئية، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لتعديل موقع الإشارة المرورية السابق تنفيذها لتكون بين مدرسة الطبرى وكلية التربية بشارع المقريزى وذلك لتأمين حركة عبور المشاه.

انتقل اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع سقوط جزء من كوبري المشاة بشارع أحمد عرابي، والتقى باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال معاينة موقع الحادث.

فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا واسعا لإتاحة الفرصة للأوناش لرفع جسم الكوبري مرة أخرى لإعادة تسيير حركة الطريق.

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة؛ لتسيير الحركة المرورية لحين الانتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين.

عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع سقوط جزء من كوبري مشاه أحمد عرابي والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة وذلك نتيجة اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من علي الاعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به وذلك في الاتجاه للقادم إلى مناطق أمبابه والمنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أية أصابات أو تلفيات.