ندوة توعوية عن "برنامج التبادل الطلابي" بجامعة سوهاج

نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج (EPSF-Sohag)، ندوة تعريفية عن برنامج التبادل الطلابي، وذلك بحضور إيمان صابر المؤسس المشارك لأكاديمية Step Up English ومدرس اللغة الإنجليزية، وكارين أسامة المسئول المحلي للمكتب، أحمد علي رئيس مكتب الاتحاد بالجامعة، ومريم شحاته مدير تسويق المكتب، وعدد من الطلاب المشاركين فى برنامج التبادل الطلابي.

قال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة: "إن برنامج التبادل الطلابي فرصة عظيمة للطلاب لاكتساب المزيد من الخبرات العلمية والمهنية من الخارج، موضحًا أن هذا البرنامج يمكن طلاب كلية الصيدلة من الحصول على فرصة للتدريب فى مجالات الصيدلة المختلفة بمختلف دول العالم تصل إلى حوالى 80 دولة، وذلك فى مجال صيدلة المستشفيات، الصيدلة الإكلينيكية والصيدلة المجتمعية والبحث العلمي، مؤكدًا أن برنامج التبادل الطلابي يعد أكبر مشروع مقدم من الاتحاد العالمي لطلاب الصيدلة، إذْ إن له أهمية كبرى في صقل خبرة الطلاب، وتوسيع مداركهم وتعريفهم بمجالات الصيدلة المختلفة على مستوى العالم.

أضاف الدكتورعلام عبدالمنعم القائم بأعمال عميد الكلية، أن برنامج التبادل الطلابي -SEP- الخاص بـ EPSF هو برنامج متميز يوفر التدريب في أحد مجالات الصيدلة التي يقوم باختيارها الطالب لمدة لا تقل عن ٤٠ ساعة تدريب، مما يجعل البرنامج مناسبًا وملبيا لاحتياجاته، مضيفة أن مدة الزيارة تتراوح من أسبوعين إلى 4 أسابيع وذلك بالإجازة الصيفية، إذْ إن الطالب يحصل فى نهاية التدريب على شهادة من الاتحاد العالمى لطلاب كلية صيدلة، داعيًّا الطلاب بخوض التجربة والتي لها فوائد كثيرة ومنها تعلم الاعتماد على النفس واكتساب مختلف المهارات.

جدير بالذكر أنه يمكن معرفة المزيد عن البرنامج من خلال:

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