باحث: كل الأطراف مستفيدة من الهدنة في قطاع غزة (فيديو)

قال محمد فوزي باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الهدنة في غزة أمر مهم على أكثر من مستوى بسبب تصاعد الأزمات الإنسانية داخل قطاع غزة إلى حد غير مسبوق، فقد تجاوز عدد الشهداء 14 ألف شهيد، والنسبة الأكبر منهم أطفال ونساء، فضلا عن عدد ضخم من الجرحى، وخروج المنظومة الصحية من الخدمة.



تهديد الأمن في الإقليم

وأضاف “فوزي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن كل الأطراف مستفيدة من الهدنة في قطاع غزة، مشددًا على أن النظر لهذه الحرب يتجاوز مسألة المنتصر والمهزوم، فالكل خاسر على المستويات كافة بسبب تهديد الأمن في الإقليم ككل.

إقرار الهدنة يمنح فرصة

وشدد على أن إقرار الهدنة يمنح فرصة وبعض الوقت للأطراف الوسيطة وبخاصة الدولة المصرية للتحرك على أكثر من مستوى للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار.

