أصابة 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص

أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى الصحراوى ونقلوا إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وفور تلقى بلاغ أعلى الطريق الأوسطى، بوقوع حادث مرورى انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وفى سياق متصل لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قرية خزام، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قرية خزام مركز قوص.

أسفر الحادث عن مصرع حسين محمد سليم, 24 عامًا، وخالد شعبان إبراهيم، 20 عامًا، ومحمود سعد أحمد طايع، 45 عامًا، ورضا محمود عبد العال خليل، 40 عامًا، وأصيب 4 آخرين .

تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.