هواوي تعلن عن الفائزين بجائزة HUAWEI XMAGE 2023

أعلنت هواوي عن الفائزين بجوائز مسابقة XMAGE لسنة 2023، حيث اختارت المسابقة 57 فائزًا من خلال تسليط الضوء على الصور الملتقطة بأجهزة هواوي، من خلال ثلاثة فائزين بالجائزة الكبرى، و17 فائزًا بجائزة الأفضل في فئتهم من بينهم مصريًا عن فئة التصوير الخارجي، و 34 فائزًا بالوصيف، وثلاثة إشارات فخرية.

وتم اختيار الفائزين هذا العام من بين أكثر من 600,000 مشاركة تم استلامها بين 7 أبريل و 15 أغسطس من مشاركين من قرابة 100 دولة، حيث جاءت الدول الخمس التي تلي الصين بأكبر عدد من المشاركات هي ماليزيا وتركيا وبولندا والفلبين والإمارات العربية المتحدة. كما كانت سلسلة الهواتف الأكثر استخدامًا هي HUAWEI P60 Pro و HUAWEI P40 Pro و HUAWEI Mate 40 Pro.

ومن بين 17 فائزًا بالأفضل في فئتهم في جوائز XMAGE العالمية، تم اختيار المصري صادق خفاجي للفوز بجائزة ضمن فئة التصوير الخارجي عن عمله بعنوان “Reflection” حيث تجسد صورته الجمال المذهل للتكوينات الصخرية الفريدة لمنطقة The Wave في أريزونا، من بعد يوم ممطر، تعكس فيه برك المياه في هذه المنطقة اللون البرتقالي والأصفر للجدران الصخرية ذات الطبقات المتدرّجة والسماء الزرقاء الزاهية. تصور صورة خفاجي ببراعة هذا المشهد بتناسق مثالي.

كما فاز عدد من المصورين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بجوائز خاصة من مجتمع هواوي من دولة الإمارات العربية المتحدة، كونها واحدة من الدول التي لديها أكبر عدد من الطلبات، حيث حصلت على 10 من أصل 15 جائزة MEA XMAGE تم إصدارها في عام 2023. تحكي صورهم قصصًا بصرية غنية من المناظر الطبيعية الخلابة والهندسة المعمارية المتلألئة والثقافة المتنوعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما حصل المصورون الموهوبون من المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا على جوائز خاصة. حصلت الجوائز الخاصة على فائزين بالميدالية الذهبية والفضية والبرونزية في عدة فئات تتراوح من فئة Portraits و Art & Fashion إلى Hello Life و Outdoor.

الفائزون بالفئة الذهبيّة: في فئة الفن والأزياء، تجسد صورة “Art-Chitecture” تصميمًا معماريًا فريدًا بتكوين ممتاز يجعلها تبدو وكأنها زهرة. صورة البورتريت “Drying Up” تُمثّل لقطة أحادية اللون لرجل ينشر قطعًا قماشية لتجفيفها، لقطة تحمل في طيّاتها قصة. وكانت صورة “Water Drop” في فئة Hello Life عبارة عن لقطة مقرّبة مقلوبة بشكل إبداعي لقطرة ماء وخلفها لوحة ملونة بشكل سريالي.

الفائزون بالفئة الفضيّة: في فئة Hello Life، رأينا تجسيدًا لإشراق الصيف بصورة “Golden Summertime” عبر دفقة حيّة من ألوان غروب الشمس الذهبية. كما تسلط صورة “Behind the Mask” الضوء على فتاة إماراتية وعيناها تنقلان عاطفة عميقة خلف "البرقع" وهو زينة الوجه التقليدية للنساء، وهي صورة غنيّة تحتفل بالتراث الثقافي. أما صورة “Best Buddies” فهي تظهر ظل للأطفال على الشاطئ مقابل ألوان صفاء المساء الملونة، والتي تمثل براءة وصدق صداقة الطفولة.

تستخدم الصورة التعبيرية “Innocent Beauty” ببراعة توزيع الضوء وتباينه لإبراز النظرة العميقة لفتاة صغيرة. في فئة التصوير الخارجي، تتميز صورة فيلم “Skyscrapers” بموظفي النظافة وتناقض حجمهم الصغير وهم يهبطون أسفل الواجهة اللامعة لناطحة سحاب مرتفعة. تتباين في هذه الصورة العمارة الهائلة مع العناصر البشرية الصغيرة.

الفائزون بالفئة البرونزية: تُظهر صورة “The Kite Runner” الهادئة صبيًا صغيرًا منفردًا مظللًا في سماء الفجر الضبابية وهو يحاول الطيران بطائرته الورقية. أما صورة “Life Sun” السينمائية فنرى الشمس الحارقة وهي تلقي أشعة مثيرة عبر المناظر الطبيعية الصحراوية الهائلة في منطقة العلا. لقطة مذهلة أخرى بعنوان “Kyrgyzstan Postcard View” توثق تتويجًا لرحلة جبلية مجزية استمرت 9 ساعات، تعرض الوديان المتتالية والقمم الصخرية تكشف عن نفسها في بانوراما خلابة.