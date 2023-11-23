عضو بمجلس الشيوخ: الانتخابات الرئاسية القادمة الأكثر استحواذًا على اهتمامات الشباب

قال الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، إنّ الهرم السكاني في مصر أحد مصادر القوة للدولة المصرية، فالدولة الشابة منتجة في المقام الأول.

مصر دولة شابة

وأضاف “البدري” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم الخميس، أنّ مصر دولة شابة، فقد تقترب نسبة الشباب الذي يقل عمره عن 30 عاما 60% من التعداد السكاني.

ونوه إلى أن الشباب متعطش دائما للبحث عن هويته وذاته، وبالتالي، فإنه يبحث وسط كل برامج المرشحين عما يحقق له كل الأهداف، حيث إن لديه الزخم والرغبة للتطلع وأن يكون فاعلا في الحياة السياسية.

المرشحين للانتخابات الرئاسية

وتابع عضو مجلس الشيوخ: “الانتخابات الرئاسية القادمة أكثر انتخابات حازت على اهتمامات شريحة الشباب، وما ساعد على ذلك هو تعدد المرشحين على الساحة، وكل مرشح منهم بدأ يقدم ملامح برنامجه الانتخابي”.



وواصل: “عانينا منذ 10 سنوات في هذا الصدد، ولكن منذ سنة ونصف تقريبا جرى إطلاق الحوار الوطني، وهو ما ترتب عليه مشاركة سياسية فعالة وهو ما يصب في صالح المناخ السياسي بمصر”.

