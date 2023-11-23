نائب محافظ قنا يُتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي في نجع حمادي

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الخميس، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز نجع حمادي، شمال قنا، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة قنا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

وأشاد نائب محافظ قنا بأهمية دور المراكز التكنولوجية في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

وأكد نائب المحافظ، أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، نجحت في تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن من المحليات، وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها، مشيرًا إلى أن المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا نجحت حتى شهر أغسطس الماضي، في استقبال أكثر من 531 ألف معاملة، تم إنهاء عدد كبير منها، وجارِ إنهاء المعاملات المتبقية فور استيفاء الأوراق المطلوبة.

وتضم محافظة قنا تضم 9 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز المدن وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لتيسير حصول المواطن على الخدمات الحكومية بصورة لائقة ومميزة من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة أجهزة الدولة من خلال استراتيجيتها للتحول إلى المجتمع الرقمي القائم على تبادل وتكامل المعلومات.