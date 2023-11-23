محلل سياسي: الدولة المصرية لديها رؤية استراتيجية تمكنها للتصدي للأزمات (فيديو)

قال عبد الناصر قنديل الباحث والمحلل السياسي، إن البعض قد يعتقد أن النجاح المصرى ورسوخ الدبلوماسية المصرية بمواجهه الأزمات حدث طارئ يستحق الإحتفال، فالدولة المصرية تعرضت لعدة اختبارات فيما يتعلق بدبلوماسية فرض الأمر الواقع عليها وكيف التفت حوله وفرضت تصورها لإدارة المنطقة بداية من محاولة الذهاب بنا للتورط بالسيناريو السورى ورفض مصر تحريك قواتها وهذا كان مؤشر يسمح للدولة السورية أن تتعافي من الأزمة وتستعيد قوتها ونرى أنفسنا أمام دولة سورية حقيقية.

رؤى مصر الاستراتيجة لتصدى بالأزمات

وأضاف “قنديل” في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ اليمن حاول جر مصر ايضا ونجت في فرض رأيها فالإرادة المصرية لها تأثير غير قليل ولا ضعيف فيما يتعلق بإدارة باب المندب، وأيضًا السيناريو الليبي قد تم فيه استخدم الشهداء كمحاولة لتوريط مصر ورفضت ايضًا، لافتًا الي أن الدبلوماسية المصرية من لديها من الكياسة والرؤية الاستراتيجية ما يمكنها من التصدي للأزمات.

السلطة التنفيذية

وتابع: الدبلوماسية المصرية وكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ممثلي السلطة التنفيذية كلمات تستحق التدريس، فمصر استعادت قاموس لم يكن موجود لعقود فائته فهي تتحدث بصراحه عن الاحتلال بشكل واضح لا مواربة به بجانب اتفاق رأى مصر تجاه اتفاقية اوسلو والمفاوضات بين مصر والدول العربية ودولة الكيان الصهيويني والحديث عن حق المقاومة لأستحاقق الحق التاريخي .