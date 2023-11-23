عاجل
حبس الفنان محمد رمضان سنة
الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شاب غرقًا في ترعة بقنا

غرق شاب
غرق شاب

لفظ  شاب أنفاسه الأخيرة غرقاً، اليوم الخميس، داخل ترعة في قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

اقرأ أيضاً: صراع الأشرار.. تاجر مُخدرات يدفع حياته ثمنًا للجشع الدنيء

txt

رجل يكتب الفصل الأخير في حياة زوجته.. ويذهب ليعترف للشرطة

txt

نهاية طبيب شجاع..أب يفقد حياته دفاعاً عن عائلته أمام نوبة إجرام

txt

صراع الأشرار.. تاجر مُخدرات يدفع حياته ثمنًا للجشع الدنيء

txt

على خلفية سرقة خزينة شركة في عابدين.. كيف تحمي شركتك من اللصوص؟


 

 وكانت مديرية أمن قنا  قد تلقت  إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب غرقا داخل ترعة في قرية حجازة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.

 وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

السبت..استكمال مُحاكمة المتهمين في "طلائع الحسم"

رجل يكتب الفصل الأخير في حياة زوجته.. ويذهب ليعترف للشرطة

نهاية طبيب شجاع..أب يفقد حياته دفاعاً عن عائلته أمام نوبة إجرام

تأجيل مُحاكمة مُتهمين في "خلية حلوان"

رفض استشكال مُتهم على حكم سجنه في "أحداث التبين"

صراع الأشرار.. تاجر مُخدرات يدفع حياته ثمنًا للجشع الدنيء

الغيرة تدفع رجلاً لإزهاق روح صديقه بسبب علاقة عاطفية..ما القصة؟

على خلفية سرقة خزينة شركة في عابدين.. كيف تحمي شركتك من اللصوص؟

الجريدة الورقية