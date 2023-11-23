وفاة شاب غرقًا في ترعة بقنا

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة غرقاً، اليوم الخميس، داخل ترعة في قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

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وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب غرقا داخل ترعة في قرية حجازة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.

وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.