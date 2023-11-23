انتقل اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع سقوط جزء من كوبري المشاة بشارع أحمد عرابي، والتقى باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال معاينة موقع الحادث.

فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا واسعا لإتاحة الفرصة للأوناش لرفع جسم الكوبري مرة أخرى لإعادة تسيير حركة الطريق.

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة؛ لتسيير الحركة المرورية لحين الانتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين.

عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع سقوط جزء من كوبري مشاه أحمد عرابي والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة وذلك نتيجة اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من علي الاعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به وذلك في الاتجاه للقادم إلى مناطق أمبابه والمنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أية أصابات أو تلفيات.

مدير أمن الجيزة يعاين موقع انهيار كوبري المشاة بشارع أحمد عرابي

أضاف محافظ الجيزة بأنه تم الدفع بعدد من المعدات والأوناش اللازمة لرفع الكوبري وسرعة إعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف والأطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الأحترازية المتبعة للتأمين .

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة تعليق محددات الإرتفاع لقائدي المركبات لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاه للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين .

النيابة تطلب تحريات المباحث عن مصدر حصول عاطلين على أسلحة نارية في الجيزة



أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بلاغا من الأهالي بحيازة عاطلين للأسلحة النارية.

على الفور نجح رجال المباحث في القبض عليهما، وتبين أنهما «ح م» عاطل، 30 سنة، وبحوزته بندقية آلى، وخزينة بداخلها 10 طلقات من ذات العيار وهاتف، و«ف س»، 25 سنة، عاطل وبحوزته بندقية آلى وخزينة بها 10 طلقات من ذات العيار، وهاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة.



الداخلية تكشف كواليس ضرب شابين بكرباج وتقبيل قدم سيدة في كرداسة





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة بالجيزة) .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، مقيمان بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل حيث قام المجنى عليه بالإتصال هاتفياً بالترزى مازحاً معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم وأبلغت زوجها واستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

