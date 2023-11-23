تداول السكر ببورصة السلع اليوم الخميس وانخفاض مرتقب للأسعار

في مبادرة حكومية لحل أزمة السكر .. تعقد البورصة المصرية للسلع، اليوم الخميس جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع للمساهمة في تخفيض الأسعار، وتسهم في إيصالها بأسعار عادلة.

وتهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول المنتجات مما يقلل من تكلفة النقل، وبالتالي انخفاض السعر النهائي للمنتج، بعدما طالت الأزمة كل بيت مصري.

وتنعكس أزمة ارتفاع أسعار السكر الكبير، على كثير من الأسر المصرية كون السكر من السلع الأساسية في كل منزل مصري، وهو الأمر الذي يضيف ضغطًا إضافيًا على المواطنين، وبخاصة الذين يعانون بالفعل من الظروف الاقتصادية الصعبة.

أزمة السكر

كما تواصل أسعار السكر في مصر ارتفاعها، إذ سجل سعر الكيلو الواحد في السوق المحلية نحو 50 جنيه وأكثر في المحلات والسلاسل التجارية، إذا يعاني أغلب المواطنين من ارتفاع أسعار بشكل مبالغ فيه.

واشتعلت أزمة نقص السكر بعد اختفائه من المحلات سواء بالقاهرة الكبرى أو المحافظات، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره لتتراوح بين 20 لـ 30 جنيهًا إن وجد بالمحلات.

مبادرات حكومية لحل أزمة السكر

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة ضخ كميات كبيرة من سلع السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرح الكيلو بـ 27 جنيها ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، بالإضافة الى توفير كافة المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة من 20 الى 25%.

من جهته، قام جهاز حماية المستهلك قد طالب التجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار، وعدم المُغالاة في أسعار السلع أو حجبها عن التداول، خاصة الاستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

وكانت الوزارة قد شكلت الوزارة غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة ضخ السلع مع مديري المديريات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع.