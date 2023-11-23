أثناء حربه مع السرطان.. هاني الناظر يجيب على أسئلة المرضى

الإنسانية على فراش المرض، أقل تعبير يمكن أن يطلق على الطبيب الإنسان الدكتور هاني الناظر، الذي يتعرض لوكعة صحية كبيرة منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، دخل على إثرها العناية المركزة، ليُعلن بعد ذلك إصابته بمرض السرطان اللعين.

نشر الدكتور هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، أمس على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلًا: الحمد لله يمكن المرض بقسوته وشراسته قدر يمنعني من الذهاب لشغلي وقدر يمنعني من الذهاب للعيادة وأبقاني في المستشفى حتى الآن ولفترة قادمة.

وتابع: لكن بإذن الله وقوته ورحمته أتمني أن لا يحرمني المرض من التواصل معكم واستقبال عدد من أسئلتكم الطبية والإجابة عليها وكتابة العلاج في حدود قدرتي الصحية.

واختتم الناظر منشوره: أشكر حضراتكم من كل قلبي على دعائكم وصلواتكم من أجلي وربنا يحفظكم ويبارك في صحتكم جميعًا.

الدكتور هاني الناظر

مستجدات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

وكان الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، أعلن تفاصيل الحالة الصحية لوالده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في 5 أكتوبر الماضي، قائلًا: كان بيعاني من صداع متزايد، والدكاترة شخصوا أنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد إجراء عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة.

ونشر الدكتور محمد الناظر، أمس، منشور قائلًا: احنا لازالنا في المستشفى بياخد العلاج الكيماوي والعلاج ده لسة مستمر لحوالي ٤ شهور، ومفيش أي جديد.