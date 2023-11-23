إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي

أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى الصحراوى ونقلوا إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بوقوع حادث أعلى الطريق الأوسطى، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم الدفع بونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.



النيابة تطلب تحريات المباحث عن مصدر حصول عاطلين على أسلحة نارية في الجيزة



أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بلاغا من الأهالي بحيازة عاطلين للأسلحة النارية.

وعلى الفور نجح رجال المباحث في القبض عليهما، وتبين أنهما «ح م» عاطل، 30 سنة، وبحوزته بندقية آلى، وخزينة بداخلها 10 طلقات من ذات العيار وهاتف، و«ف س»، 25 سنة، عاطل وبحوزته بندقية آلى وخزينة بها 10 طلقات من ذات العيار، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة.



الداخلية تكشف كواليس ضرب شابين بكرباج وتقبيل قدم سيدة في كرداسة





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة بالجيزة) .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، مقيمان بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل حيث قام المجنى عليه بالإتصال هاتفياً بالترزى مازحاً معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم وأبلغت زوجها واستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

