حبس المتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش، وطلبت تحريات المباحث حول نشاطهم.

وردت معلومات إلي مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام 3 أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية" بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهم الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم 8 كجم لمخدر الحشيش وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة تطلب تحريات المباحث عن مصدر حصول عاطلين على أسلحة نارية في الجيزة



أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بلاغا من الأهالي بحيازة عاطلين للأسلحة النارية.

وعلى الفور نجح رجال المباحث في القبض عليهما، وتبين أنهما «ح م» عاطل، 30 سنة، وبحوزته بندقية آلى، وخزينة بداخلها 10 طلقات من ذات العيار وهاتف، و«ف س»، 25 سنة، عاطل وبحوزته بندقية آلى وخزينة بها 10 طلقات من ذات العيار، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة.



الداخلية تكشف كواليس ضرب شابين بكرباج وتقبيل قدم سيدة في كرداسة





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما ابنها بكرداسة بالجيزة).

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مقيمان بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل حيث قام المجني عليه بالاتصال هاتفيًا بالترزى مازحًا معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم وأبلغت زوجها واستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.