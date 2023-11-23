200 جريح محاصرون في المستشفى الأندونيسي بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن هناك 200 جريح برفقة الطواقم الطبية لا يزالون محاصرين في المستشفى الأندونيسي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

قناصة جنود الاحتلال:

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قناصة جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتلون المباني المواجهة للمستشفى، ويطلقون النار على كل من يتحرك في المنطقة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي:

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوان مدمر على غزة، وتستهدف طائراته البنايات والمنازل السكنية وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع عن قطاع غزة الماء والغذاء والوقود، ما أدى إلى استشهاد الآلاف من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة، 70% منهم أطفال ونساء.