4 نصائح مهمة للاستفادة من تخفيضات الجمعة البيضاء

يترقب الآلاف من المصريين إنطلاق الجمعة البيضاء أو "بلاك فرايدي" بعروضها المختلفة في المحلات والسلاسل التجارية فتقوم معظم المحلات التجارية والماركات العالمية بعمل تخفيضات وعروضات على معظم المنتجات لحصد أكبر قدر من المبيعات في هذا الموسم.

وتتميز البلاك فرايدي والتي تعرف في أنحاء الوطن العربي بالجمعة البيضاء، بتقديم عروض للمستهلكين في كافة المنتجات والسلع التي يحتاجونها، وتتنوع عروض الجمعة البيضاء في مصر وقد تصل لنحو 70% على المنتجات.

لذلك تعتبر فرصة هائلة لشراء الملابس وغيرها من السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين، بالإضافة لكونها من أكبر المواسم لتحقيق المبيعات في الشرق الأوسط، كما أن هذه العروض تقوم بجذب العديد من الزبائن وتحقق أرباح كثيرة للبائعين.

نصائح للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

ويرصد جهاز جهاز حماية المستهلك عدد من النصائح المهمة للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء 2022، والتي قدمها للمواطنين، ومن بينها:

التوجه إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة.

تجنب الإعلانات المضللة أو الانسياق وراء العروض الوهمية والتخفيضات غير الحقيقية.

الحصول على فاتورة لضمان حقوقهم في حالة وجود أي عيب بالمنتج حتى في فترة عروض الجمعة البيضاء.

التأكد من طبيعة السلعة وتاريخ الإنتاج والصلاحية وكذلك جهة المنشأ.

مقارنة السعر قبل وبعد الخصم وذلك للتأكد من وجود عروض حقيقية.

التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة التخفيضات.

التأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات، والتأكد من جدية العروض.