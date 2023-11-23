الإحتفال باليوبيل الماسى للجمعية المصرية للدراسات النفسية بالغردقة

انطلقت بمدينة الغردقة، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر العلمى الـ39 لعلم النفس فى مصر والـ31 فى العالم العربي للجمعية المصرية للدراسات النفسيه، ويستمر لمده أربعة أيام تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبرئاسة الدكتورة كريمان عويضة أستاذة علم النفس التربوى بجامعة بنها ورئيسة مجلس إدارة الجمعية.



ويواكب المؤتمرالإحتفال باليوبيل الماسى للجمعية بمناسبة مرور 75 عامًا على انشائها.



وأكدت الدكتورة كريمان عويضة أستاذة علم النفس التربوى بجامعة بنها ورئيس المؤتمر، أنه تم إنشاء هذه المؤسسة العريقة لتعد صرحا علميا ومنبرا للبحث العلمى والإهتمام بقضايا علم النفس فى مصر والعالم العربى وطرح رؤية واضحة للنهوض بالعلم والعلماء و حشد العقول العلمية من جميع الدول العربية لتبادل الخبرات

مشيرة إلى ان المؤتمر أصبح من معالم الجمعية و لإلتقاء العلماء و الباحثين لإثراء العمل

وهذا العام يأتى المؤتمر تجسيدا لما حققته الجمعية من نجاحات فى الأعوام السابقة

و قال دكتورعادل محمد العدل استاذ علم النفس التربوي بجامعة الزقازيق، وعضو مجلس إدارة الجمعية، إن أهداف الجمعية النهوض بالدراسات النفسية فى العالم العربى وتشجيع الباحثين ونشر البحوث فى الدورات العلمية وإلتقاء المفكرون لتبادل الأفكار والخبرات والمؤتمر يحتوى على 8 جلسات تضم 3 ندوات و4 جلسات لعرض 28 بحث علمى رأت اللجنة العلمية انها جديرة بالعرض فى المؤتمر، وسيتم الخروج بتوصيات يتم تطبيقها و تعمل على تنمية الصحة النفسية

وأضاف الدكتور محمد مصطفى الديب استاذ علم النفس التعليمى بجامعة الأزهر وأمين صندوق الجمعية، أنه يعد العرس ال 75 للجمعية ومجلتها التى حصلت على المركز الثامن عربيا وذلك من اجمالى 1155مجلة و ايضا المرتبة الأولى فى تخصص علم النفس

وأشار الدكتور سيف الدين عبدون استاذ علم النفس التعليمى ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية إن ما حققه المصرى من ثورة تغيير سياسيا و اقتصاديا و تربويا محل تقدير عند العالم أجمع وإن المؤتمر يساهم فى نشر الثقافة النفسية وتقديم البحوث والدورات والدراسات

وأكد الدكتورأشرف شريت استاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة جامعة الإسكندرية وعضو مجلس إدارة الجمعية، على مشاركة الجمعية لجميع الأحداث على الساحة و مساندة كاملة للقضية الفلسطينية مشيرا إلى إن المؤتمر يحضره 18 جامعة مصرية حكومية وجامعات خاصة ومؤسسات المجتمع المدنى لرعاية الاطفال المعاقين والمهمشين واساتذه العلاج النفسى والطب النفسى وخاصة تحليل الحدث الحالى على مستوى دولة فلسطين والاحداث الجارية و الحرب على الاطفال العزل والامهات وقتل الابرياء والشباب والتأثير النفسى والاجتماعي والتربوى والاضطرابات النفسية والعصبية، ويتضامن المؤتمر مع الدور الحيوى والمجتمعى للرئيس عبد الفتاح السيسى و يعلن من خلال هذا المؤتمر الاقليمى والدولى المبايعة والتأييد لدوره الفاعل فى الحفاظ على هيبة الدولة والدور الدولى للأحداث الحالية