وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في القطاع التعليمي بالمنيا

قالت وزارة العمل في بيان لها ان إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة المنيا، نظمت بالاشتراك مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالمدينة فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، لتوعية العاملين والطلاب بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى المنشآت التعليمية حفاظاً على جميع ارواح العاملين والطلاب والمترددين على المنشآت التعليمية ضمن خطة الوزارة المديرية لنشر ثقافة السلامة داخل مختلف القطاعات تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا في تقريرٍ للوزارة، أن تلك الفعاليات تاتي ضمن سلسلة من الندوات بدأتها أطلقتها المديرية داخل منشآت المحافظة في مختلف القطاعات، لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف والتواجد المستمر داخل كافة المنشآت لتطبيق أحكام القانون فيما يخص حماي ورعاية العمال وتوفير مناخ عمل آمن من خلال تطبيق أحكام اشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها بين مختلف الفئات، مؤكدة استمرار نشر تلك الثقافة وتنظيم الندوات بشكل دوري وفق الخطة الموضوعة لحماية المنشآت والممتلكات بما يضمن تحقيق معدلات أعلى من التنمية.