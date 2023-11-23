آداب طنطا تنظم ندوة تثقيفية بعنوان "المشاركة حياة"

نظمت كلية الآداب جامعة طنطا، ندوة تثقيفية بعنوان "المشاركة حياة"، بهدف حث الطلاب وقطاع الشباب على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي القادم الخاص بالانتخابات الرئاسية، وآثاره الإيجابية على الحياة السياسية والاقتصادية وتحقيق الأمن القومي لمصر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ممدوح المصري عميد الكلية.

وأكد الدكتور ممدوح المصري، أن هذه الندوة تأتى إيمانا بأهمية المشاركة الانتخابية التي تكمن في أهمية شعور المواطن بمدى تأثير صوته في العملية الانتخابية والتي تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستورياً يتطلب مشاركة الجميع، كما حث جميع الطلاب على المشاركة الفعالة للنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتوجيه رساله لكل دول العالم بأن مصر بلد مستقرة، وعنوان الأمن والأمان في محيطها الإقليمي وأن شبابها قادر على تحمل المسؤولية الوطنية تجاه الوطن

أضاف الدكتور عبدالرزاق الكومي وكيل الكلية، أن أهمية الانتخابات الرئاسية القادمة على مستوى المحلى تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا استقرار الوطن، والدفع لدخول الاستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر، مؤكداً أننا واثقين دائما في وعى الشعب المصري العظيم وإدراكه للتحديات التي تواجه وطننا الحبيب في الظروف الراهنة.

حضر الندوة الدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وحاضر فيها الدكتور عبدالرزاق بسيوني الكومى استاذ الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بمشاركة الدكتور أحمد العربي منسق عام البرامج الأكاديمية المميزة بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وجمع من الطلاب والطالبات بالكلية.