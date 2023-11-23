إرتفاع أسعار اللحوم بأسواق البحيرة اليوم الخميس 23 نوفمبر

تجولت بوابة الوفد، داخل بعض أسواق اللحوم الطازجة والمجمدة بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر2023، والتي شهدت إرتفاع أسعار اللحوم، حيث تراوحت أسعار اللحوم “البقري المشفي ” مابين 280 جنيها إلى 320جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار اللحوم البتلو من 230 إلى 240 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 280 لـ 300 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 320 إلى 330جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175 إلى 210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160 لـ200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145 لـ 175جنيها للكيلو .

يأتي ثبات أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، إلي إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي أدي إلي إستقرار الأسعار الذي تشهدة أسواق اللحوم .