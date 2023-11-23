5 قتلى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بيت ياحون بلبنان

أعلن الدفاع المدني اللبناني عن مقتل أشخاص وجرح واحد في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بيت ياحون، وفق روسيا اليوم.

إلى ذلك أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور، أن الغارة الجوية التي شنّها الطيران الإسرائيلي عبر الطائرات الحربية على منزل في بيت ياحون، أسفرت عن سقوط أربعة شهداء وجريح.

وأفادت ذكرت وكالة "فرانس برس" بمقتل نجل رئيس كتلة "حزب الله" البرلمانية، النائب محمّد رعد، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جنوب لبنان، أثناء تواجده داخله مع عدد من عناصر الحزب، وفق ما ذكره مصدر مقرب من العائلة للوكالة.

وقال المصدر متحفظا عن ذكر اسمه إن "عباس رعد، ابن النائب محمّد رعد استشهد مع عدد من عناصر الحزب" جراء غارة اسرائيلية على أحد المنازل في قرية بيت ياحون.