إينتراخت فرانكفورت: نرحب بمشاركة عمر مرموش مع منتخب مصر في الكان

أكد تيمو هاردونج المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألمانى المحترف ضمن صفوفه الجناح المصري عمر مرموش انه مر بتجارب عديدة قبل وصوله لهذا المنصب الرفيع مع فرانكفورت ومن أبرزها توليه القيادة الفنية لفريق هوفنهايم .. مشيرا إلى ان نادي فرنكفورت عريق ومن اقوى الفرق في المانيا واوروبا وحقق نتائج جيدة للغاية ويضم عدد كبير من افضل اللاعبين في المانيا.

وقال هاردونج في تصريحاته عبر عبر زووم مع كريم رمزي في في برنامج رقم ١٠ المذاع على شاشة القناة الاولى بالتليفزيون المصري: " فريق فرانكفورت يستطيع ان يحقق اجازات عديدة على مستوى البطولة الالمانية والمشاركات الاوروبية بفضل هؤلاء اللاعبين المميزين".. مضيفا : "عمر مرموش لاعب معروف في الدوري الالماني لانه لعب في اندية عريقة قبل ذلك وانجاز كبير لنا التعاقد مع لاعب بحجمه لما يتمتع به من مهارات وامكانية فنية وبدنية رائعة".

كما أوضح: " نجاح نادي فرانكفورت في ضم مرموش من فريق فولفسبورج ميزة اضافية لنا لتطوير مستوى الفريق بفضل سرعاته وجودته في اللعب بمركزه والتى تعتبر مختلفة ولم نراها من قبل في كثير من اللاعبين

ونتوقع منه ان يقدم الكثير لنا خلال الفترة المقبلة".. مشيرا في الوقت ذاته: "بالطبع نحن نبدى تفهما كبيرا للمشاركة المرتقبة للاعبنا مرموش في بطولة كأس امم افريقيا المقبلة لانه سيمثل منتخب بلاده ونرحب بذلك ونعتقد انها ستضيف لرصيده ومستواه ونتنمى له ان يقدم اداءا جيدا مع منتخب مصر في هذه البطولة المقبلة".

وتابع تيمو: "نعرف ان الدوري المصري يضم لاعبين جيدين ووسطاءنا يعملون بكل جهد لجلب افضل اللاعبين من كافة دول العالم".. ملمحا : "نادى فرانكفورت يبحث دائما عن ضم المواهب الصغيرة في السن والتى لديها القدرة على بذل المزيد من الجهد للتطور وهدفنا دائما تطوير مستوى المنافسة في الكرة الألمانية وتعزيز خبراتنا على المستوى الاوروبي".

وحول اقتراب النادي الألماني من ضم مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، قال هاردونج: "لا استطيع الحديث عن اسماء المهاجمين المرشحين لضمهم لنادى فرانكفورت في يناير لكن ما استطيع قوله ان هناك مفاوضات جارية حاليا مع عدد من اللاعبين لضم الافضل بينهم لصفوف الفريق".. مختتما حديثه بالقول: "اختصاصات المدير الرياضي بأي نادى تتمثل في التخطيط لمستقبل الفريق ووضع استراتيجة تحسين مستواه وتطوير اداءه في المستقبل ، لكن الاندية الألمانية تعاني حاليا من العثور على لاعبين اكفاء ولا نية لدينا لتأسيس اكاديميات للناشئين سواء داخل او خارج ألمانيا".