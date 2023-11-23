تعليم الفيوم يشارك في مسابقة اعياد الطفولة علي مستوي الجمهورية

انطلقت مسابقة أعياد الطفولة على مستوى الجمهورية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، في مسرح المديرية.

وشهد فعاليات المسابقة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، و نجلاء جلال البشيهي، موجة عام المسرح بالمديرية، والدكتور محمد. صلاح الدين حمزة مدير إدارة الأنشطة بالمديرية، ومسئولي العلاقات العامة والشئون التنفيذية بالمديرية.

التعبير الابداعي

و تهدف المسابقة إلى تشجيع الأطفال على التعبير الإبداعي، وتنمية مهاراتهم الفنية المختلفة، وتستهدف المسابقة جميع أطفال مصر من جميع محافظات الجمهورية، وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بعدد من الاستعراضات الوطنية، والغنائية الحركية، وعدد من الأغاني الوطنية في حب مصر.

في مرحلة رياض الأطفال شاركت، الطفلة مي عزام أحمد السيد بمدرسة عثمان بن عفان بسنورس بتقديم إلقاء، ومنتخب من أطفال مدرسة الجلاء بسنورس باستعراض يا دنيا سمعاني، ومنتخب من أطفال مدرسة التقوى الإسلامية بغرب الفيوم، باستعراض نيللي وشريهان، ومنتخب من طلاب مدرسة الفاروق بشرق الفيوم باستعراض الحفاظ على البيئة

وفي المرحلة الابتدائية ، شاركت التلميذة بوستينا مينا فوزي بمدرسة سميرة غبور بغرب بتقديم إلقاء، والتلميذة لوجين رضوان عشري بمدرسة الشرق الأوسط بشرق الفيوم بتقديم الالقاء، ومنتخب من الطلاب بمدرسة الرواد الابتدائية بغرب باستعراض الله أكبر، واستعراض، ناويين، ومنتخب من الطلاب بمدرسة التقوى الإسلامية بغرب باستعراض يوم النصر ، ومنتخب من الطلاب بمدرسة المستقبل لغات بشرق الفيوم باستعراض صوت بلادي، ومنتخب من الطلاب بمدرسة الفاروق بشرق الفيوم باستعراض فلسطين، ومنتخب من الطلاب بمدرسة عثمان بن عفان بشرق باستعراض مين فينا الغالب.

أكدت الدكتورة أماني، على أن ممارسة الأنشطة تسهم في خلق جيل راقي متذوق يمتلك الحس ويتمتع بالانتماء، ويسعى لرفعة وطنه مما يرسخ قيم الوطنية لدى الطلاب لخلق مواطن يشارك في بناء المجتمع وتقدمه، كما أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا لإعلاء شأن الطفل، وتنمية قدرته على مواجهة التحديات.

حضر فعاليات المسابقة، بمسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، موجهي ومشرفي المسرح بالإدارات التعليمية، الأستاذة علا إبراهيم ، ورجاء محمود ، و حاتم عبدالوهاب، لبني عبدالعظيم سيد ، وإيهاب حمدي، وشيماء بإدارة الشئون التنفيذية بالمديرية.



































