سكالوني  يفكر في الرحيل عن تدريب الأرجنتين رغم الفوز على البرازيل

تحدث ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم عن مستقبله التدريبي مع التانجو وفاجأ الجميع بقراره.

وقال سكالوني، إنه يفكر في ترك منصبه بعد أن حقق فريقه إنجازا نادرا بالفوز على البرازيل في ريو دي جانيرو يوم أمس الأربعاء

جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ سكالوني بعد فوز الأرجنتين على البرازيل بهدف نظيف لتبقى في صدارة تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال المدرب البالغ عمره 45 عاما: الأرجنتين تحتاج إلى مدرب يتمتع بكل الطاقة الممكنة ويكون في حالة جيدة.. أحتاج إلى إعادة التفكير في بعض الأمور، لدي الكثير من الأشياء التي يجب أن أفكر فيها خلال هذه الفترة.

وأضاف: قدمت هذه المجموعة من اللاعبين الكثير للجهاز الفني وأحتاج إلى التفكير كثيرا فيما سأفعله مستقبلا، ليس وداعا أو أي شيء من هذا القبيل لكني بحاجة إلى التفكير لأن المنافسة على هذا المستوى صعبة جدا والطموحات عالية للغاية ومن الصعب الاستمرار في تحقيق الانتصارات.

وأضاف: سأتحدث إلى رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم واللاعبين بعد ذلك.

وتولى سكالوني المسؤولية في 2018 وقاد الأرجنتين إلى لقب كأس كوبا أميركا في 2021 والذي كان أول لقب كبير لها منذ كأس العالم 1986 قبل أن يحقق منتخب الأرجنتين لقبه الثالث في كأس العالم بالفوز بنسخة 2022 في قطر.