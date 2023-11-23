إنبي: نرفض رحيل أي لاعب في يناير

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة في نادي إنبي أن الإدارة ترفض تماماً رحيل أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال مدير الكرة في إنبي في تصريحات تليفزيونية: " إدارة النادي تريد استمرار جميع اللاعبين هذا الموسم منذ بدايته لمحاولة حجز مكان متقدم في جدول الدوري خاصة وان الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ونريد الحفاظ على الجميع للإستقرار ".

وأضاف: " نواجه فريق بايونيرز غدا في آخر المباريات الودية وهناك مهاجمين في الفريق تحت الإختبار لضمهم للفريق في الفترة القادمة ".

إنبي يحسم الجدل حول انتقال "أوفا" إلى الأهلي

علق محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، على عروض القطبين الأهلي و الزمالك لثنائي الفريق البترولي للحصول على خدماتهم خلال الفترة الجارية.

وقال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " لم تصل لنا أي عروض من أجل التعاقد مع أحمد أمين أوفا سواء من الدوري المصري أو خارجه".

وتابع: "لن نسمح برحيل أي لاعب من الفريق إلا بنهاية الموسم الجاري، حتى نحافظ على قوام الفريق هذا الموسم".

وأتم: "عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى الفريق لم تقدم له أي عروض أيضا، وتوقعت انضمامه للمنتخب في معسكر نوفمبر الأخير بسبب تألقه خلال الفترة الماضية".