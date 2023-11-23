أهل مصر.. أحمد يسري: تمكين شباب المحافظات الحدودية وتعزيز قدراتهم من أهم أهداف الملتقى

أكد أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للشباب بالمشروع أهل مصر إن تمكين شباب المحافظات الحدودية وتعزيز قدراتهم وتوفير منصة الافكار والخبرات اهم أهداف الملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب أهل مصر .

احمد يسري



جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الملتقى بقصر سينما هيبس بمدينة الخارجة في محافظة الوادى الجديد، والذى يقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.



ورحب المشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للشباب بمشروع أهل مصر خلال كلمة قال فيها:

الاستاذ الدكتور اللواء محمد الزملوط - محافظ الوادي الجديد .. الاستاذ عمر و البسيوني - رئيس الهيئة العامة القصور الثقافة، الدكتورة حنان موسى - رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث، شباب مصرنا الحبيبة من المحافظات الحدودية أهلا و سهلاً بكم في افتتاح ملتقى شباب أهل مصر الثالث عشر الشباب المناطق الحدودية .

أود في بداية الكلمة أن أوجه الشكر للاستاذة الدكتورة نيقين الكيلاني - وزير الثقافة على رعايتها للملتقى ، كما أوجه الشكر للاستاذ عمرو البسيونى - رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعمه الدائم فإن رعايتها لهذا الملتقى تعكس الترام الدولة ممثلة في وزارة الثقافة بترسيخ العدالة وتعزيز الثقافة والفنون ودعم الشباب الموهوب في مصر وبخاصة محافظاتنا الحدودية . كما أود أن أعرب عن سعادتي بوجودى هنا اليوم بافتتاح هذا الملتقى المهم والمليء بالطاقة والتحديات، إن هذا الملتقى يجمع بين شبابنا الواعد من المناطق الحدودية في مصر الذين يتمتعون بروح الابداع والاصرار على التغيير والتحسين، فهم خط الدفاع الأول عن مصرنا، لذا يأتى هذا الملتقى بمحافظة الوادى الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢٣ ليؤكد أن المناطق الحدودية تمثل جزءا هاما من وطننا العزيز ، فنحن ندرك تحدياتكم وصعوباتكم إلا أننا نؤمن أيضاً بأن لديكم امكانات هائلة وافكار مبشرة قادرة على تحويل تلك التحديات إلى فرص واعدة ومثمرة فهذا الملتقى يهدف إلى تمكينكم وتعزيز قدراتكم وتوفير منصة الافكار والخبرات وبناء شبكات تعاون قوية بينكم.

ستكون هناك فرصه للاستماع إلى قصص النجاح والمشاركة في ورش الحرفية والنقاشات المستمرة واكتساب المعرفة والمهارات الجديدة التى ساعدكم في مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في مجالاتكم المختلفة التي ستساعدكم في مواد

و اطلاق مواهبكم للعنان . إننا نثق في قدراتكم وإبداعاتكم وندعمكم بكل قوة في رحلتكم نحو تحقيق النجاح وتطوير مجتمعاتكم ومساهمتكم في تقدم وطننا الحبيب، إن شبابناهم أملنا ومستقبلنا وهذا الملتقى يعكس التزامنا الراسخ بدعمكم وتمكينكم لتحقيق طموحاتكم وتحويلها إلى واقع ملموس.

اتمنى لكم ملتقى مليىًٔا بالإلهام والابتكار وأن تستفيدوا إلى أقصى حد من الفرص والتجارب التي سيقدمها هذا الملتقى ونتطلع إلى رؤية أفكاركم المبكرة تحول إلى مشاريع ناجحة ومبادرات تعود بالنفع على مجتمعاتكم ووطننا الحبيب.. شكرًا لكم جميعاً على حضوركم واتمنى لكم وقتاً ممتعاً و مفيداً في ملتقى شباب أهل مصر الثالث عشر على أرض محافظة الوادى الجديد عاصمة الثقافة المصرية.

التزام الدولة تجاه شبابها

وأكد أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال أن مشروع أهل مصر يعكس التزام الدولة تجاه شبابها، وأوضح أن الملتقى يجمع شبابا واعدا من المناطق الحدودية الذين يتمتعون بروح الإبداع. فهم خط الدفاع الأول عن الوطن.

وأوضح أن الفعاليات تضم 9 ورش فنية وحرف بيئية متنوعة.

يُذكر 60 شابًا و50 فتاة جاءوا من 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات)، ومن المقرر أن يتم تقسيمهم خلال فترة تنفيذ المشروع إلى مجموعات لتحقيق مزيد من التفاعل وتبادل الأفكار والخبرات، من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص قضايا الشباب، ويقدمها نخبة من المتخصصين في شتى المجالات.

جاءوا بآمال وأحلام من اجل اظهار واكتشاف مواهبهم من خلال التدريب وإتقان مهارات مختلفة تكون نواة لبداية طريق من أجل مستقبل أفضل.

جاء ذلك فى حضور الفنان الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة حنان موسى رئيس المركزية للدراسات والبحوث والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا والمشرف العام لمشروع "أهل مصر" وأحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للشباب بالمشروع، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، ومحمود أنور مدير الإعلام بالهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات والمخرجين.



يذكر أن الدورة الثالثة عشرة من الملتقى الثقافي تقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" خلال الفترة من 20 وحتى 30 نوفمبر 2023 .

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا والمشرف للمشروع.

وتقام فعاليات الملتقى فى محافظة الوادي الجديد بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وفرع ثقافة، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية. كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.

يشارك فى الملتقى 110 من شباب المحافظات الحدودية، هي مطروح والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، إضافة إلى القاهرة.