رئيس صحيفة ماركا يؤكد اقتراب ديبالا من الدوري السعودي

أكد خوسيه فليكس رئيس صحيفة "ماركا" الإسبانية على اقتراب النجم الأرجنتيني ديبالا لاعب فريق روما من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وقال فليكس في تصريحات صحفية اليوم: " ديبالا لم يجد نفسه في الدوري الإيطالي وهو الأقرب للذهاب للدوري السعودي ".

وربطت العديد من التقارير السعودية في الفترة الأخيرة ديبالا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين بعد تلقيه أكثر من عرض مميز من أندية القمة الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمار السعودي.

النصر السعودي يقترب من ضم كاسيميرو

دخلت إدارة نادي النصر السعودي في مفاوضات جادة مع النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب فريق مانشستر يونايتد، للحصول على خدماته ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأكد خوسيه فليكس رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية في تصريحات صحفية اليوم أن هناك مفاوضات بين النصر السعودي وكاسيميرو للتعاقد معه هذا الشتاء.

وأضاف فليكس أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب دورًا كبيرًا في حسم الصفقة للنصر، حيث يمثل "الدون" هو همزة الوصل بين الطرفين لإقناع اللاعب بالقدوم إلى الدوري السعودي.